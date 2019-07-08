Özcan Deniz ile Feyza Aktan aynı evde

Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı.

Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile 11 gün önce tek celsede biten evliliğin ardından iliginç bir gerçek ortaya çıktı.

ORTAK VELAYET ALINDI

Oğulları Kuzey'in velayetini ortak alan çift, yolları ayırdı ancak evleri ayırmadı.

NE FEYZA'DAN NE DE KUZEY'DEN AYRILAMADI

Ayrı br eve çıkmak için bir emlakçıyla dahil görüşmeyen Özcan Deniz'in, yeni bir ev bulana kadar eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile Zekeriyaköy'deki villalarında yaşamaya devam edeceği öğrenildi.