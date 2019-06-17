Özcan Deniz kafaları karıştırdı

Özcan Deniz, son zamanlarda eşi Feyza Aktan ile boşanacakları haberleri ile gündeme geliyordu. Haklarında çıkan ayrılık haberleri yalanlayan Özcan Deniz'in "Babalar Günü" mesajı kafaları karıştırdı.

"SEN HER ŞEYE DEĞERSİN"

Özcan Deniz, oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşıp, “Sen yaşadığım her şeyin üstündesin. Her şeye de değersin oğlum.

Elimizden acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim...

En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanında olacağım. Babalar Günü'm kutlu oldu” yazması ayrıklık dedikodularını yeniden alevlendirdi.