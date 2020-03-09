Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımına tepki

Ünlü isimler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade etti. Bu isimlerden biri de Özcan Deniz oldu.

YORUMU KIZDIRDI

Deniz, sosyal medyadan yaptığı 8 Mart paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

İşte Özcan Deniz'in paylaşımı:

"Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım."