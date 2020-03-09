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Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımına tepki

Özcan Deniz'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 12:07..
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Ünlü isimler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade etti. Bu isimlerden biri de Özcan Deniz oldu.

Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımına tepki

YORUMU KIZDIRDI

Deniz, sosyal medyadan yaptığı 8 Mart paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

İşte Özcan Deniz'in paylaşımı:

"Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım."

Özcan Deniz'in Kadınlar Günü paylaşımına tepki

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