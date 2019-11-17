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Özçivit- Evcen çifti bebeklerine okul bakıyor

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 7 aylık oğulları Karan'a şimdiden okul bakmaya başladı.

Haber Merkezi | 17.11.2019 - 12:27..
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'Çalıkuşu' dizi setinde tanışarak birbirlerine aşık olan iki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2017 yılında dünyaevine girdi.

Çift, bu güzel evliliklerini 7 ay önce doğan oğulları Karan ile taçlandırdı.

BÜTÇE BELİRLEDİLER

Çocuklarının geleceğini, özellikle de eğitimini düşünen Özçivit- Evcen çifti, çocuklarını hangi okula yollayacağını belirlemek için bir bütçe belirledi.

60 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDILAR

7 aylık bebeklerinin eğitimini şimdiden düşünmeye başlayan çift, 60 bin lirayı gözden çıkardı.

Özçivit- Evcen çifti bebeklerine okul bakıyor

EVCEN YILLIK ÖDEMESİ 60 BİN LİRA OLAN OKULLA GÖRÜŞECEK

Gelen bilgilere göre, Fahriye Evcen oğlu Karan için okul araştırmalarına başladı bile. Evcen'in diğer birçok ünlünün de çocuklarını yolladığı ve yıllık ödemesi 60 bin lira olan okulu seçtiği yakın zamanda da görüşmeye gideceği öğrenildi.

Özçivit- Evcen çifti bebeklerine okul bakıyor

Özçivit- Evcen çifti bebeklerine okul bakıyor

Özçivit- Evcen çifti bebeklerine okul bakıyor

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