taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3436
Euro
7.0685
Altın
1543.79
Borsa
95605.22
Gram Altın
315.129
Bitcoin
34912.24

Özge Gürel'den Can Yaman'a destek

Can Yaman'ın yeni partneri Özge Gürel, konuştu.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Libido açıklaması ile magazin gündemini uzun süre meşgul eden Can Yaman’la yeni bir dizide rol alacağı haberleri çıkan genç oyuncu Özge Gürel, partnerine sahip çıktı.

Özge Gürel'den Can Yaman'a destek

"HAYIRLISI OLSUN"

Gürel, gazetecilerin yeni diziyle ilgili sorularına, “İkimize de hayırlısı olsun.” yanıtını verdi.

Can Yaman, “Başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı.” sözünden sonra eleştirilerin hedefi olmuştu.

"BENİM TARZIM DEĞİL"

Özge Gürel, Yaman’ın sözleri hatırlatılınca “İnsanların bir cümleyle linç edilmesi benim tarzım değil, doğru da değil. Böyle şeyleri sevmiyorum.” dedi.

İlginizi Çekebilir
Mehmet Ali Erbil: Evde tedaviye devam
Bir süredir hastanede tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'den, aylar sonra paylaşım geldi.
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan itiraflar
Yeşim Ceren Bozoğlu, hem mesleki hem de özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Cem Yılmaz kayınvalidesiyle tanıştı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, müstakbel kayınvalidesi ile karşılaştı.
Özge Özpirinçci: Koronavirüse karşı bol bol su için
Koronavirüsten korunmak için çantasında sürekli boğaz, burun spreyi ve el dezenfektanı ile gezen Özge Özpirinçci, bol bol da su içiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
745
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
71
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
155
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
20
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
25
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir