Özge Gürel'den Can Yaman'a destek

Libido açıklaması ile magazin gündemini uzun süre meşgul eden Can Yaman’la yeni bir dizide rol alacağı haberleri çıkan genç oyuncu Özge Gürel, partnerine sahip çıktı.

"HAYIRLISI OLSUN"

Gürel, gazetecilerin yeni diziyle ilgili sorularına, “İkimize de hayırlısı olsun.” yanıtını verdi.

Can Yaman, “Başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı.” sözünden sonra eleştirilerin hedefi olmuştu.

"BENİM TARZIM DEĞİL"

Özge Gürel, Yaman’ın sözleri hatırlatılınca “İnsanların bir cümleyle linç edilmesi benim tarzım değil, doğru da değil. Böyle şeyleri sevmiyorum.” dedi.