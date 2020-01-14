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Özge Ulusoy: Ayak numaram 38

Özge Ulusoy Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında ayak numarasını söyleyince takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 07:12..
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2003 Türkiye üçüncü güzeli manken Özge Ulusoy, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

AYAK NUMARASI OLAY OLDU

Instagram hesabından bir fotoğrafını "Ayak No: 38" notuyla paylaşınca takipçilerinden karşı atak geldi. Ayak numarasına inanamayan takipçiler "Nereden baksan 45" gibi yorumlar yaptı ve Ulusoy'un yorum yağmuruna tuttu.

Özge Ulusoy: Ayak numaram 38

"PLANLADIĞIM OPERASYONLAR VAR"

Geçtiğimiz günlerde estetikle ilgili açıklamalar yapan Özge Ulusoy şu açıklamaları yapmıştı:  "Estetiğim yok. Hayatımda hiç ameliyat olmadım. Güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Ama 45 yaşından sonrası için planladığım operasyonlar var. Belki 45’ten sonra ilk estetik ameliyatımı olurum."

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