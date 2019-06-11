Özge Ulusoy sinema istiyor

2003 Türkiye üçüncü güzeli, manken Özge Ulusoy, oyunculuğu sevdi.

2006’dan bu yana sinemadan, 2012’den beri dizi setlerinden uzak olan Ulusoy, yapımcılardan teklif aldığını söyledi.

"İYİ BİR PROJE BEKLİYOR"

Teklifleri geri çevrdiğini söyleyen Ulusoy, “İyi bir proje olursa yeniden oyunculuğa dönebilirim, tercihim de daha çok sinemadan yana.” dedi.

Ünlü manken, daha önce ‘Geniş Aile’, ‘Kutsal Damacana’, ‘Romantik Komedi’ filmleri ile ‘Ateşte Yürümek’, ‘Türk’ün Uzayla İmtihanı’ gibi dizilerde rol almıştı.