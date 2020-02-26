Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu

Konya'da bir parkta, Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uyguladığını öne sürdüğü Özgür Duran'a müdahale etmek istemiş ve yaşanan arbedede Özgür Duran hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olaya ilişkin dava sürerken, Özgür Duran'ın avutkaları ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Ayşe D. ve görgü tanıklarının ifade tutanaklarına bakıldığında, şüphelinin müdahale ettiği olayın, maktul ile Ayşe D.'nin yüksek sesle tartışmasından ibaret olduğu açıktır” ifadeleri kullanıldı.

"MESLEKİ SORUMLULUĞUMUZUN GEREĞİDİR"

Özgür Duran ve ailesine yönelik açıklamaları üzüntüyle takip ettikleri belirtilen açıklamada, “Bu sebeple işbu basın açıklamasını yapma zarureti hasıl olmuştur. Özellikle son yıllarda pek çok kadına şiddet ve dahi cinayet olayına üzülerek şahit olduk. Bu elim vakalar sonucunda oluşan son derece haklı kamusal hassasiyete bizler de tüm birikim, katkı, samimiyet ve desteğimizle iştirak ettik. Ancak son süreçte maktul Özgür Duran ve Duran ailesine yönelik medya kanalıyla oluşan ölçüsüz tepki ve yaklaşımların, dava dosyasına yansıyan somut olgularla irtibatlandırılamayacak mahiyette olduğunu ortaya koymak, maddi gerçeği hukuka uygun şekilde ortaya çıkarmakla yükümlendirilen mesleki sorumluluğumuzun gereğidir” denildi.

"YÜKSEK SESLE TARTIŞMADAN İBARET"

Açıklamada ayrıca, Ayşe D.'nin düzenlenen adli tıp raporunda dayak veya cebir izinin söz konusu olmadığı belirtilerek, "Ayşe D. ve görgü tanıklarının ifade tutanaklarına bakıldığında, şüphelinin müdahale ettiği olayın, maktul ile Ayşe D.'nin yüksek sesle tartışmasından ibaret olduğu açıktır'' denildi.

"ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANIMINI GEREKTİRİR SAVUNMA DOĞMADI"

Halkın kadına şiddet konusundaki duyarlılığını içtenlikle benimsediklerini ifade eden avukatlar, yazılı açıklamasını şöyle tamamladı: ''Vatandaşlarımızın kadına şiddet konusundaki duyarlılığını anlıyor ve biz de bu yaklaşımı içtenlikle benimsiyoruz. Ancak söz konusu olay itibarıyla orantılılık, ölçülülük ve gereklilik anlamında ölümcül güç kullanımını gerektirir mahiyette ne şüphelinin kendisi lehine ne de üçüncü kişi lehine bir savunma ihtiyacının doğmadığını vurguluyoruz”