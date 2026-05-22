Özgür Özel CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşecek

İstinaf mahkemesinden CHP Kurultayı hakkında çıkan mutlak butlan kararı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, 2023 yılında Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'nı hükümsüz saydı.

Bu kararla Özgür Özel ve yönetiminin görevi tedbiren sonlandırılarak, 38. Olağan Kurultay öncesindeki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun dönemindeki yönetiminin görevi devralmasına hükmedildi.

GÖREVDEN ALINAN MYK TOPLANIYOR

Kararın ardından Özgür Özel ve görevden uzaklaştırılan MYK üyeleri CHP Genel Merkez binasında toplantı yaptı.

Özel, toplantının ardından kararı tanımayacakları yönünde konuştu.

Görevden uzaklaştırılan MYK üyelerini bugün Özel tarafından yeniden toplantıya çağrıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Özel, bu toplantının ardından da CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla toplantı yapacak.