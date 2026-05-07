Özgür Özel, SAHA 2026 Fuarı'nda: Yıldırımhan'ın önünde poz verdi

Türkiye savunma sanayii alanında destan yazıyor.

Yerli ve milli imkanlarla yapılan 203 yeni ürün ise Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi`nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergileniyor.

Fuarda tanıtılan Yıldırımhan gündemdeki yerini korurken, bugün ise fuarın sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

ÖZGÜR ÖZEL FUARDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Fuarı'nı ziyaret etti.

Özel, Özgür Çelik ve yanındaki heyetle birlikte fuar alanına geldi.

GÖKBEY'İ İNCELEDİ

Özel, TUSAŞ standını ziyaret ederek GÖKBEY helikopterini kokpiti inceledi, bilgi aldı.

Özel'in GÖKBEY'e hayran bakışı da gazeteciler tarafından kayda alındı.

YILDIRIMHAN'LA POZ VERDİ

SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim “Yıldırımhan”, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

SAHA Expo’da tanıtılan 6 bin kilometre menzilli “Yıldırımhan” kıtalararası balistik füzesi, Özgür Özel'in de dikkatini çekti.

Özel, Yıldırımhan'ın önüne geçerek gazetecilere poz verdi.

