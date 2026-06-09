Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarı CHP'li kadınların sözlü kavgası

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CHP'nin çözülmeyen sorunu...

Şaibeli kurultay davasında mutlak butlan kararının çıkmasıyla yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim, parti tabanına da yansımış durumda..

CHP'DE İÇ ÇEKİŞME

Bugün ise CHP'nin TBMM grup toplantısı büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir süren tartışmayı, partilileri saat 14.00'te Genel Merkez'e çağırarak noktaladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de kürsüye çıktı.

AĞIZ DALAŞINA GİRDİLER

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı iki kadın, partililerin arasında ağız dalaşına girdi.

"BUTLANCI HAİN, S.KTİR GİT"

Özgür Özel destekçisi kadın, Kemal Kılıçdaroğlu'na "hain" derken Kılıçdaroğlu destekçisi kadın ise "CHP'de hain olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Diğer kadın ise sinir krizi geçirip "Butlancı hainsin, s.ktir git" diyerek küfürler yağdırırken, diğer partililer araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.