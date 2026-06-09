Kılıçdaroğlu, 'Fetö’nün itleri yıldıramaz bizleri' sloganlarını susturdu

CHP'de şaibeli kurultay sürecine ilişkin yargı kararının ardından yaşanan gelişmeler, parti içindeki siyasi hareketliliği artırdı.

Parti yönetimi ve liderlik tartışmalarının gölgesinde gerçekleştirilen programlar, Ankara’da yoğun bir gündem oluşturdu.

TBMM’de yapılması planlanan grup toplantısı öncesinde, parti içinde hangi ismin kürsüye çıkacağına ilişkin tartışmalar yaşandı.

Süreç, hem milletvekilleri hem de partililer tarafından yakından takip edildi.

GRUP TOPLANTISINDA ÖZGÜR ÖZEL KONUŞTU

Partinin Meclis Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıkarak milletvekillerine ve kamuoyuna hitap etti. Toplantıda parti gündemi, siyasi gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar öne çıktı.

Toplantı, yoğun katılım nedeniyle dikkat çekti.

TBMM'de Özgür Özel destekçileri AKİT TV muhabirine saldırdı

KILIÇDAROĞLU PARTİ GENEL MERKEZİNDE PARTİLİLERE SESLENDİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi’nde partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada parti içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara’da aynı gün içerisinde gerçekleşen iki ayrı program, CHP’deki siyasi sürecin farklı boyutlarını ortaya koydu.

"FETÖ'NÜN İTLERİ" SLOGANLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşması öncesinde "Fetö’nün itleri yıldıramaz bizleri.. Hırsız Özgür.. Rüşvetçi Özgür.. Hain Özgür" sloganları atılında Kılıçdaroğlu, "Hayır" diyerek partilileri susturdu.