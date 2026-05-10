Özgür Özel’den Anneler Günü’nde duygusal ziyaretler

Özgür Özel, Anneler Günü kapsamında Manisa’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. CHP’nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel’in programında hem aile ziyareti hem de vefa buluşmaları yer aldı.

İLK DURAK ANNESİ OLDU

Özgür Özel, Anneler Günü programı kapsamında ilk olarak annesi Şükran Özel’i ziyaret etti. Özel’in, annesinin Anneler Günü’nü kutlayarak bir süre ailesiyle vakit geçirdiği belirtildi.

MERHUM İSİMLERİN AİLELERİNE ZİYARET

CHP lideri daha sonra hayatını kaybeden isimlerin ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Özel, eski Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek ile bir araya gelirken, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın annesi Fatma Durbay’ı da ziyaret etti.

Program kapsamında ayrıca yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz’in annesi Zekiye Temiz ile de görüştü.

ANNELER GÜNÜ’NÜ TEBRİK ETTİ

Özgür Özel’in ziyaret ettiği annelerin Anneler Günü’nü kutladığı, ailelerle sohbet ederek başsağlığı ve dayanışma mesajlarını yinelediği ifade edildi.

GÜLŞAH DURBAY’IN MEZARINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özel, ziyaret programı kapsamında merhum Gülşah Durbay’ın mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin, duygu dolu anlara sahne olduğu belirtildi.