Özgür Özel'den ikinci mesaj vakası: Bu sefer Burcu Köksal'a attı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yolsuzluk, rüşvet ve taciz davalarıyla anılıyor.

Birçok belediye başkanı hakkında yolsuzluk ve rüşvetten soruşturma başlatılırken, parti içerisi ise kaynıyor.

CHP'den seçilen bazı belediye başkanları da yaşanan sorunlar nedeniyle partiden ayrılıyor.

Bu noktada da AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanları, daha güvenli ve doğru alanda siyaset yapmak istediklerini belirtiyor.

Bu isimlerden birisi de Burcu Köksal.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın parti içerisinde sorunlar yaşadığı ve AK Parti cephesinde siyasete devam edeceği uzun süre konuşulmuştu.

Bu iddialar artık netlik kazandı.

Burcu Köksal'ın parti değişimi gündeme gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ikinci mesaj kriziyle gündemde...

Mesut Özarslan ve Burcu Köksal AK Parti yolunda

4 AY ÖNCE ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Burcu Köksal’a 4 ay önce attığı iddia edilen mesajı ortaya çıktı.

TV100’de konuşan Gazeteci Murat Kelkitlioğlu atılan mesajı açıkladı.

"GÖRECEKSİN GÜNÜNÜ"

Özel’in attığı iddia edilen WhatsApp mesajı şöyle:

“2 seneye kadar iktidara geleceğim sen o zaman göreceksin gününü."

KÖKSAL MESAJI SAKLADI

Kelkitlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgür Özel’in Burcu Hanım’a attığı Whatsapp mesajı duruyormuş."

KÖKSAL, KILIÇDAROĞLU’NA DAHA YAKIN BİR İSİM

Özel ile Köksal’ın yıldızlarının barışmadığı biliniyor.

Köksal, bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na daha yakın bir isim olarak öne çıkıyor.

MESUT ÖZASLAN'A DA YAZDIĞI MESAJLAR GÜNDEM OLMUŞTU

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, Özgür Özel tarafından kendisine gönderildiğini söylediği mesajlara ait ekran görüntüleri kamuoyuna yansımıştı.

Buna göre iddiaların odağındaki mesajlarda şu ifadeler yer almıştı;

“-Köpek



-S..tir git



-Senin yerin onların yanı



-Alçak köpek s..tir git



-Dürüst adamdır diye bana söylediğin çocuğu bile PM’ye koydum



-Öğrendim ki sen gerçek bir şarlatansın



-Köpek



-Yalaka



-Karaktersiz piç



-Hak ettiğin yerdesin sana yakışan yerdesin



-Senin bir karakterin olsaydı yola çıktığı Mansur Yavaş’ı satmazdın



-Gün gelecek o yola çıktıklarını bir yere varacak sen o hak ettiğin yerde kalacaksın



-Sen var ya sen ne oradasın ne burdasın tam hak ettiğin yerdesin



-Bir şey söyleyim mi seni doğuran ana senden utanır.



Özel'in ayrıca Mesut Özarslan'ı defalarca sesli ve görüntülü aradığı, Özarslan'ın bunları yanıtsız bıraktığı görüldü.”