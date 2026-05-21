Özgür Özel'den ilk hamle: Ankara İl Örgütü'nü Genel Merkez'e çağırdı

CHP'yle ilgili uzun süredir tartışılan mutlak butlan davasında karar çıktı.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 8 Ekim'deki İstanbul İl Kongresi'nin iptali taleplerini kabul etti.

Daire, bu kararla mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kurultay öncesindeki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına hükmetti.

ANKARA İL ÖRGÜTÜ ÇAĞIRILDI

Mutlak butlan kararının çıkmasının ardından CHP Genel Merkezi'nden ilk hamle geldi.

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimi, CHP Ankara İl Örgütü'nü Genel Merkez'e çağırdı.

GENEL MERKEZ'İ TERK ETMEME KARARI ALINDI

Özgür Özel ve görevden alınan yönetimi, Genel Merkez binasını terk etmeme kararı aldı.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Özel ve görevden alınan CHP MYK üyeleri olağanüstü toplantıya başladı.

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

NE OLMUŞTU?

Kararla CHP genel başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, mutlak butlan kararının çıkması halinde Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanması üzerine yaşanan protestoların bir benzerinin yaşanabileceğini öne sürmüştü.

Mutlak butlan kararı çıkması halinde görevi devralacağı uzun süredir konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu da CHP çevrelerinden kendisine yapılan çağrıların aksine olası bir mutlak butlan kararı aleyhinde hiçbir açıklama yapmamıştı.

Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, CHP'ye arınma çağrısında bulunmuştu.