Özgür Özel'in TBMM'ye yürüyüşü sırasında yaşananlara ilişkin soruşturma

CHP'de mutlak butlan...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devraldığını tebliğ etmek için genel merkeze gelenler, barikatlarla karşılandı.

Ankara Valiliği de yaptığı basın açıklamasında, CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu yönetimine teslimi için Emniyet'e talimat verildiğini duyururken bunun akabinde de polis ekipleri, genel merkeze girdi.

GENEL MERKEZDEN AYRILIP, TBMM'YE GİTTİ

Öte yandan yaşanan gerilimin ardından Özgür Özel binadan ayrılarak TBMM'ye doğru yürüneye başladı.

Yürüyüş sırasında bazı olaylar yaşanırken tomanın üzerine çıkan Özel, buradan partililere seslendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel öncülüğünde CHP Genel Merkezi’nden TBMM’ye gerçekleştirilen yürüyüş ve bu esnada yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın “görevli memura direnme”, “kasten yaralama” ve “gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamalarıyla yürütüldüğü bildirildi.

VATANDAŞLARIN ÜZERİNE ARABA SÜREN ŞAHIS DA TAKİBE ALINDI

Öte yandan parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araç sürdüğü ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şahısla ilgili de, sosyal medyada yer alan görüntüler doğrultusunda TCK'nın 86. maddesi kapsamında "Kasten Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.