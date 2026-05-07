Özkan Yalım'dan otel odasındaki sevgilisiyle ilgili açıklama

CHP'de her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor...

Belediye başkanlarının isimlerinin yolsuzluk soruşturmalarına karışmasının ardından ortaya dikkat çeken detaylar da çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Özkan Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıktı.

Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde sevgilisi ile yakalanması da gündeme otururken, CHP'den uzun zaman sonra bir adım geldi.

Operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi.

Yalım partiden ihraç edilmesinin ardından sessizliğini bozdu.

OTEL ODASINDAKİ BARIŞ YARKADAŞ'A ANLATTI

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş'a 6 sayfalık bir mektup gönderen Yalım, otel odasında yakalandığı kız arkadaşından bahsetti.

"21 DEĞİL 25 YAŞINDA"

Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında Yalım'ın mektubunda yaptığı açıklamayı şu ifadelerle aktardı:

“Diyor ki: "Eşimle 2-3 yıldır nikahım yok" Yani boşanma aşamasındalar, çekişmeli bir dava.



"Sağlıklı bir insan olarak benim tabi ki kız arkadaşlarım oldu. Otel odasındaki kadın 21 yaşında değil, 25 yaşındadır.Kendisiyle 2 defa ülke dışına gittik. Kendisi değer verdiğim bir kişidir." diyor.”

"AYIP EDİLDİ"

“Benim bazı kanallarda 7 yıl önce çekilmiş görüntüm yayınlandı, biz 7 yıl önce bu ilişkiyi bitirdik. Kendisi de bu arada sanırım evlendi, o hanımefendiye de çok ayıp edildi." diyor.”

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, partiden ihraç edildiğini açıklamıştı.

ÖZEL'İ TEHDİT ETTİ

CHP yönetiminin Özkan Yalım için ihraç kararı almaması kamuoyunda tepkilere neden olurken, bunun altındaki neden kısa sürede ortaya çıkmıştı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özkan Yalım’ın CHP’den neden ihraç edilemediğini tek tek anlatmıştı.

Atik, Yalım’ın, "Özgür Özel beni Ulaştırma Bakanı yapacak. Onun altındaki arabayı ben aldım" dediğini öne sürdü.

Atik, "CHP'liler disipline verdik dediler ama herhangi bir işlem yapılmadı. Eğer benimle ilgili bir ihraç mekanizması çalıştırırsanız bildiklerimi anlatırım dediğine dair iddialar var." demişti.

ÖZKAN YALIM DAHİL 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz mart ayında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş, Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalandığını, soruşturma kapsamında yakalanan kişi sayısının 17 olduğunu açıklamıştı.

