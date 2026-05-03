Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

CHP'de sular durulmuyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yürütüldü.

KİRLİ DÜZEN DEŞİFRE OLDU

Özkan Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıkarken, soruşturma daha da derinleştirildi.

Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde sevgilisi ile yakalanması gündeme otururken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

HEM EVLİ HEM DE 4 AYRI SEVGİLİSİ VAR

Özkan Yalım'ın eşi hariç 4 sevgilisinin bulunduğu belirlendi.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Görüntüler Türkiye'nin gündemine otururken, CHP'den uzun zaman sonra bir adım geldi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, partiden ihraç edildiğini açıkladı.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

CHP yönetimi, rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğini askıya almıştı.

ÖZKAN YALIM DAHİL 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz mart ayında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş, Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalandığını, soruşturma kapsamında yakalanan kişi sayısının 17 olduğunu açıklamıştı.