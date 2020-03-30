Ozon tabakası nedir

Ozonosfer ya da ozon tabakası, Stratosferin üst kısmında bulunan ve Güneş'ten gelen zararlı ışınların yer yüzüne ulaşmasını engelleyen koruyucu bir tabakadır.

Bu tabakanın zarar görmemesi oldukça önemlidir, çünkü Güneş'ten gelen UV-B ve UV-C ışınları son derece ölümcüldür ve bu ışınların Dünya'ya ulaşması oldukça tehlikelidir.

UV IŞINLARI NELERDİR

Bilindiği gibi Güneş yeryüzündeki hayatın var olması için çok önemlidir. Güneş çeşitli ışınlar yayar. Bu ışınlardan bazıları ultraviyole ışınlar olarak adlandırılır.

Bilim insanları, UV ışınlarını aynı karakteristiklere sahip olmadıkları ve canlılar üzerindeki etkilerinin farklı olması sebebiyle UV-A, UV-B ve UV-C olmak üzere üç kategoriye ayırmışlardır.

UV-A : En yaygın ve sağlığımız için en az tehlikeli olan ışınlardır. Ozon tabakası bu ışınların geçmesine izin verir.

UV-B : UV-A ışınlarından daha tehlikelidir. Bu ışınların büyük bir kısmı, ozon tabakası tarafından engellenir.

UV-C: Diğerlerine kıyasla en zararlı tehlikeli ışınlardır. Morötesi ışınlar içerisinde canlı vücuduna en büyük zararı veren ışınlar UV-C ışınlarıdır. Ozon tabakası bu ışınların neredeyse tamamının yeryüzüne ulaşmasını engeller.

Bütün UV ışınları deri ve gözlerimize nüfuz edebilir ve sağlık problemlerine yol açabilir. Ozon tabakası kalın olduğunda sadece UV-A ışınları ile UV-B ışınlarının bir kısmı bize ulaşabilir. Bu durumda sağlığımız nispeten korunmuş olur.

Ozon tabakası bozulduğunda (inceldiğinde) UV-A, UV-B hatta bazen UV-C ışınları bize ulaşabilir ve bu durumda sağlığımız olumsuz yönde etkilenmiş olur.