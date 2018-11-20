Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

CHP yönetiminin, Türkçe ezan açıklamaları ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle iki kez 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai karar verildi.
CHP disiplin kurulu Yılmaz'ın ihracına karar verdi.
"HUKUKSUZLUKLA MÜCADELE EDECEĞİM"
Yılmaz, dün akşam saatlerinde savunmasını disiplin kuruluna vermiş, ayrıca sözlü savunma yapmayacağı belirtilmişti.
Öztürk Yılmaz, "İhraç kararı çıkarsa bu hukuksuzlukla mücadele edeceğim." demişti.
CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun VİDEO