Pakistan 2022 yılında uzaya astronot yollayacak

Son zamanlarda uzay çalışmalarına hız kazandıran gelişmiş ülkeler, çeşitli görevlerle araştırmalarına devam ediyor. Uzay araştırmalarından geri kalmak istemeyen Pakistan, ilk astronotunu Çin'den uzaya gönderecek.

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri, yaptığı açıklamada, 2022 yılında ilk Pakistanlı astronotun uzaya gönderileceğini doğruladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çaudri, Şubat 2020'de 50 kişilik bir aday astronot listesi hazırlanacağını söyledi.

GELECEK YIL ASTRONOT SEÇİMLERİ BAŞLAYACAK

50 kişilik aday astronot listesi belirlendikten sonra bu sayı 25'e indirilecek ve bu kişiler arasından uzaya gönderilecek ilk Pakistanlı astronot belirlenecek. Adayların seçim ve eğitimleri ise Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) tarafından yapılacak. İlk astronotun uzaya gönderilmesi, Pakistan uzay tarihinin en büyük adımı olarak nitelendiriliyor.

ÇİN'DEN GÖNDERİLECEK

PAF'ın vereceği eğitimlerin ardından bir astronotun uzaya gönderileceğini anlatan Çaudri, Pakistan'ın daha önce uydularını Çin'den uzaya gönderdiğini hatırlatarak, astronotun da Çin'deki uzay üslerinden gönderilebileceğini dile getirdi.

Çaudri'nin açıklaması, Hindistan'ın aya insansız araç göndermesinden günler sonra geldi. Hindistan da 2022'de uzaya insan göndereceğini duyurmuştu.

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