Pakistan’da kar ve sel felaketi bilançosu: 83 ölü

Pakistan’da yoğun kar yağışı ve beraberinde gelen sel felaketiyle, hayat durma noktasına geldi.

Ülkeyi etkisi altına alan doğal felaketler sonucu ülke genelinde 83 kişi hayatını kaybetti.

REKOR SEVİYEDE KAR YAĞIŞI

Kar kalınlığının, yaklaşık 60 santimetre yüksekliğe ulaştığı ve bunun Pakistan için bir rekor olduğu bildirildi. Azad Keşmir bölgesindeki Muzafferabad’da 49 kişinin çöken binaların enkazından çıkarıldığı belirtilirken, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

7 BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kar yağışı nedeniyle Belucistan eyaletinin bazı kısımlarında dün meydana gelen kar fırtınası nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı ve birçok kişi yollarda mahsur kaldı. Belucistan eyaletinde yoğun yağmur ve kar yağışından etkilenen 7 bölgede ‘acil durum’ ilan edildi.