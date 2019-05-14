Pakistan'da polise saldırı: 4 ölü

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da meydana gelen olayla ilgili basını bilgilendiren Emniyet Müdür Yardımcısı Abdul Rezzak Çima, saldırının park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

4 POLİS ÖLDÜ 9 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda hedefin polis olup olmadığına ilişkin kesin bir bilginin olmadığını söyleyen Çima, ilk belirlemelere göre 4 polisin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 9 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Bölge güvenlik kordonu altına alındı, kentte güvenlik seviyesi arttırıldı.