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Pakistan'da polise saldırı: 4 ölü

Pakistan'ın Kuetta şehrinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 4 polis hayatını kaybederken ikisi polis 9 kişi yaralandı.

AA | 14.05.2019 - 04:59..
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Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da meydana gelen olayla ilgili basını bilgilendiren Emniyet Müdür Yardımcısı Abdul Rezzak Çima, saldırının park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

4 POLİS ÖLDÜ 9 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda hedefin polis olup olmadığına ilişkin kesin bir bilginin olmadığını söyleyen Çima, ilk belirlemelere göre 4 polisin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 9 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Bölge güvenlik kordonu altına alındı, kentte güvenlik seviyesi arttırıldı.

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