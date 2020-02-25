taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1534
Euro
6.6754
Altın
1651.39
Borsa
114979.13
Gram Altın
326.232
Bitcoin
59340.09

Paksoy kardeşlerin beraatına ilişkin gerekçeli karar

Gerekçeli kararda, Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun "olay öncesindeki birtakım psikolojik problemleri nedeniyle pencereden atladığı ve bu atlama neticesinde vefat ettiği" ifade edildi.

DHA | 25.02.2020 - 12:46..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk beraat kararının Yargıtay tarafından usulen bozulması üzerine yeniden yaptığı yargılamada sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy hakkında verdiği beraatin gerekçeli kararını tamamladı.

31 sayfalık kararda, eğitimini Amerika'da tamamlayan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun Türkiye'de eğitimine uygun iş bulamadığı, bir ilişkisinin bittiği, annesi ve babasının boşandığı ve babasının olay günü başka bir kişiyle nişanlandığı ancak Erköseoğlu'nun bu nişana gitmeyi reddettiği ve nişanlılık olayından psikolojik olarak etkilendiği belirtildi.

Paksoy kardeşlerin beraatına ilişkin gerekçeli karar

PENCEREYİ TEK BAŞINA AŞABİLECEĞİ KAYDEDİLDİ

Nazlı Sinem Erköseoğlu ile sanık Can Paksoy'un eğlence mekanında sarıldıkları, duygusal ve fiziksel yakınlaşmanın görüntülerden ve fotoğraflardan anlaşıldığı, herhangi bir zorlama, tehdit ve cebirin ötesinde, belirli bir samimiyet içeren yakınlaşmanın olduğu kaydedildi. Sanık Can Paksoy'un odasından boşluğa açılan pencerenin yüksekliğinin 76 cm olduğu, 1,71 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındaki maktülenin tek başına aşmayı başarabileceği yükseklikte olduğu ifade edildi.

ATLAMADAN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI İSPATLANAMADI

Adli tıptan alınan farklı raporlara göre, Erköseoğlu'ndaki bulguların yüksekten düşme ile oluşabilecek nitelikte olduklarının tespit edildiği, kafasındaki yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğunun tespiti karşısında atlamadan önce öldürüldüğü iddiasının ispatlanamadığı vurgulandı.

Paksoy kardeşlerin beraatına ilişkin gerekçeli karar

BAŞINI DUVAR VE KLİMA ÜNİTELERİNE ÇARPTIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Kararda, boşluğun çok geniş olmadığı, klimaların dış ünitelerinin bol miktarda olduğu, maktülenin 8 kat aşağı düşerken başını çarpmış olma ihtimalinin yüksek olduğu, maktülenin topuklarındaki duvar boyaları ve sürüntülerin olması nedeniyle başını duvara ve klima ünitelerine çarpması ile mümkün olduğu belirtildi.

Sanık Can Paksoy'un maktüleyle odada geçirdikleri zamanın son kısmını hatırlamadığını söylemesi ve getirdiği kıza karşı ilgisizliği, hiç merak etmemiş olması aleyhine değerlendirilse bile, Can Paksoy'un sızıp kalması, uyuması, misafirini koruyamamasının kanunda suç olarak tanımlanmadığı da anlatıldı.

Paksoy kardeşlerin beraatına ilişkin gerekçeli karar

GELİP TESLİM OLMASI SUÇSUZLUK PSİKOLOJİSİNDEN

Erköseoğlu'nun rızasıyla eve gittiğinde şüphe bulunmadığı, atlama öncesinde maktüle ile Can Paksoy'un karşılıklı veya tek taraflı saldırıya uğradığının delille tespit edilemediği, ölenin vücudunda olası cinsel saldırıya ilişkin yan delil bulunamadığı da ifade edildi. Sanığın olaydan çok önce uçak biletini almış olması ve havalimanına gitmiş olmasına rağmen olayı öğrenince hemen geri gelmesi dikkate alınarak böyle bir ciddi suçu işleyen kişinin kaçması gerektiği belirtildi. Kararda, olay tarihinde geçerli ABD vizesinin bulunduğu göz önüne alınarak, "kolluk birine haber vermesi, gelip teslim olmasının suçsuzluk psikolojisinin delilleri olduğu" belirtildi.

Paksoy kardeşlerin beraatına ilişkin gerekçeli karar

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ NEDENİYLE PENCEREDEN ATLADIĞI AKTARILDI

Sanıkların Erköseoğlu'nu öldürdüklerinin ispat edilemediği belirtilen kararda, "Erköseoğlu'nun olay öncesindeki birtakım psikolojik problemleri nedeniyle pencereden atladığı ve bu atlama neticesiyle vefat ettiği anlaşılmakla sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Polisin ikna ettiği terörist yaşadıklarını anlattı
Hakkari ile Şırnak il emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan gri listedeki terörist, "Kaçarken infaz edilenleri gördük. Yakalanıp cezaevlerine atılanlar vardı" dedi.
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
MHP Lideri, Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçiliği'ne atanmasıyla ilgili yapılan eleştirilere karşı çıktı.
Türk askerini zorlu kış şartları pes ettirmiyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı operasyonla öldürüldü
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
793
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
78
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
276
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
39
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
171
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
79
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir