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Papa Francis: Dedikoducular teröristtir

Papa Francis, dedikodu yapmayı terörizme benzeterek kesinlikle uzak durulması gereken bir şey olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 11:58..
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Katolik aleminin dini lideri Papa Francis Çarşamba günü halka seslenişinde dedikodu konusunu ele aldı. Dedikodu yapmayı terörizme benzeterek kesinlikle uzak durulması gereken bir şey olduğunu vurguladı.

"DEDİKODUCULAR TERÖRİSTTİR"

Papa, "Dedikoducular teröristtir çünkü dilleri aracılığıyla bulundukları ortama bomba bırakıp kaçarlar. Bıraktıkları bomba her yerde itibarı yok eder" dedi.

Konuşması sırasında dinleyenlere On Emir'den biri olan "Komşuna karşı yanlış tanıklık etmeyeceksin" i hatırlatan Papa, emrin 'diğer insanlarla olan ilişkilerimizde hakikati yanlış bildirmeyi yasakladığını' vurguladı.

"DEDİKODU ÖLDÜRÜR"

"Hepimiz iletişim kurarak yaşıyoruz ve sürekli gerçek ile yalan arasındaki sınırdayız" diyen Papa, "Dedikodu öldürür çünkü dil bıçak gibidir" şeklinde konuştu.

Papa Francis'in kilisedeki konuşmalarında sık sık dedikoduya ve medyadaki yalan haberelere karşı çıktığı biliniyor.

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