Papa'dan kiliseye gidemeyenlere dua önerisi

İtalya'da 53 bin 578 koronavirüs vakası görüldü, 4 bin 825 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle karantina altına alınan ülkede, halkın sokağa çıkması yasaklandı.

İTALYANLAR KARANTİNADA

İtalya'da kiliseler sadece özel dualara açık ve rahipler maske ve eldiven giymesi durumunda günahları kabul edebiliyor.

Öte yandan İtalyanlar, evlerini terk etmemeleri konusunda da sürekli uyarılıyor.

GÜNAY ÇIKARMAYA GİDEMEYENLER...

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bu şartlar altında günah çıkarmak için kiliseye gidemeyenlerin, direkt tanrıdan af dileyebileceğini söyledi.

RUHLARIMIZ KAR GİBİ BEYAZ OLACAK

Papa, internet üzerinden canlı yayınlanan ayinde yaptığı konuşmada, "Bu doğru zaman, fırsat anı. Ruhlarımız kar gibi beyaz olacak." diye konuştu.

Papa ayrıca, "Tanrı'nın hassasiyeti bizi iyileştirecek. O, yaptığımız çirkin işleri düzeltecek." ifadelerini kullandı.

Papa Francis boş meydanı kutsadı