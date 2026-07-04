Papa Leo'dan ABD ve AB'ye uyarı

Katolik dünyasının ABD doğumlu ilk ruhani lideri Papa Leo, ülkesinin 250'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle dün Vatikan'dan canlı bağlantı yoluyla ulusa seslendi.

Papa sıfatıyla Mayıs 2025'ten bu yana memleketine gitmeyen ve daha önce yalnızca yerel etkinliklere video mesaj gönderen Leo, ulusal çaptaki ilk büyük konuşmasında, ABD'nin göçmenleri kucaklayan tarihinden övgüyle bahsetti.

PAPA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Amerikalıları Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki ideallere sahip çıkmaya çağıran Chicago doğumlu Papa, ülkenin göçmenlere yönelik misafirperverliği sayesinde "Amerika" kelimesinin tüm dünyada "özgürlüğün eş anlamlısı" haline geldiğini belirtti.

Philadelphia'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nden Özgürlük Madalyası'nı alan Papa, Kurucu Babalar tarafından benimsenen "birlik, adalet ve barış" ideallerinin, 250'nci yılını kutlayan ABD'ye rehberlik etmesini umduğunu dile getirdi.

Leo, "Bu tarihi yıl dönümü, Amerika'nın kendisine özgürlerin toprağı ve cesurların yurdu ünvanını kazandıran hayale her zaman sadık kalacağı umuduyla, ulusun kurucu ilkeleri üzerinde bir kez daha düşünme fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRLÜK MADALYASI

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş ve müze olan merkezin Özgürlük Madalyası, özgürlük nimetlerini dünya çapında güvence altına almaya çalışan kişilere veriliyor.

Ödülün önceki sahipleri arasında eski Başkan George W. Bush ile eski First Lady Laura Bush, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Dalai Lama yer alıyor.

Konuşmasında "birbiri ardına gelen göçmen dalgalarının" ülkenin geleceğini şekillendirdiğini belirten Leo, ABD'deki kamusal tartışmalarda itidal çağrısı yaptı.

Doğal ölüme kadar yaşamı tanıyan ve güvence altına alan yasaların çıkarılmasını isteyen Papa "Bir ulusun ahlaki büyüklüğü, her şeyden önce, başta en savunmasız olanlar ve değeri sorgulananlar olmak üzere herkesin yaşamını destekleme, koruma ve el üstünde tutma kapasitesinde kendini gösterir." sözlerini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı veya herhangi bir siyasi lideri ismen anmayan Leo, ulusa birlik olma ve sorunlara uzun vadeli çözümler üretme çağrısında bulunarak, "Bir ulusun gelişebilmesi için, anlık çabalara bağlı hedeflerle değil, zamanın geçmesiyle solmayan ideallerle gerçek anlamda birleşmesi gerekir." dedi.

ABD yönetiminin göçmenlere yönelik muamelesini "insanlık dışı" olarak nitelendiren Papa, daha önce de Trump yönetiminin göçmen politikalarını eleştirmiş ve yasa dışı göçü engellemeye yönelik önlemlere karşı çıkmıştı.

AVRUPA'NIN YENİ SIĞINMA KURALLARI GÖLGESİNDE ZİYARET

Geçen ay dünya liderlerini göçmenlere acımasız davranmaları halinde tarihin onları yargılayacağı konusunda uyaran 70 yaşındaki Papa, konuşmasının ardından bugün İtalya'nın Lampedusa Adası'nı ziyaret ediyor.

Göçmenlerin Afrika'dan yola çıkarak göze aldığı tehlikeli yolculuğun başlıca duraklarından olan adaya yapılan bu yarım günlük ziyaret, ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderlerine yönelik açık bir mesaj taşıyor.

ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılı olan 4 Temmuz gününü bir göç cephesinde geçiren Leo'nun seyahati, AB'nin gözaltı yetkilerini genişleten ve birlik dışında sınır dışı merkezleri kurulmasına olanak tanıyan yeni göçmen kurallarını onaylamasından sadece iki hafta sonra gerçekleşiyor.

Selefi Franciscus gibi göçmenlerin savunulmasını papalığının temellerinden biri haline getiren ve ABD'deki kitlesel sınır dışı işlemlerini kınayan Papa'nın, Afrika ile Avrupa arasında bir sınır olan adada güvenli ve yasal göç yolları için çağrıda bulunması bekleniyor.

MEÇHUL GÖÇMEN MEZARLARINDAN KURTARMA İSKELESİNE

Tunus kıyılarının 145 kilometre açığında yer alan ve beyaz kumlu plajlarının yanı sıra binlerce göçmene kucak açmasıyla bilinen Lampedusa'da, 2013 yılında 360'tan fazla insanın hayatını kaybettiği en büyük gemi kazası meydana gelirken sonraki yıllarda da onlarca kişi boğuldu.

Yardım kuruluşları tarafından işletilen az sayıdaki kurtarma gemisinin devriye gezdiği rotada kurumlar, Avrupa makamlarını ölümleri önlemek için yeterli çabayı göstermemekle suçluyor.

UNHCR verilerine göre, yılın ilk altı ayında çoğu Libya'dan yola çıkan 14 binden fazla kişi İtalya'ya ulaşırken, bu kişilerin yaklaşık yüzde 60'ı Lampedusa'ya ayak bastı.

Bu rakamlar, Arap Baharı isyanları sırasında deniz sınırı kontrollerinin çökmesiyle sadece birkaç ay içinde on binlerce kişinin geldiği 2011 yılındaki zirve noktalarının oldukça gerisinde yer alıyor.