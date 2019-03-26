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Papa yüzüğünü öptürmedi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun dün katıldığı bir etkinlikte parmağındaki papalık yüzüğünü öpmek isteyenlerden elini kaçırması Katolik camiada ve sosyal medyada tartışma başlattı.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 18:05..
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Papa dün İtalya'da Katolikler ile bir araya geldi. Program çerçevesinde ayin gerçekleştiren dini lider Francesco, yüzüğünü öpmek isteyenlerden elini çekti. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Batı'da tartışmalar yükselirken Papa'nın, yüzüğünü neden öptürmediğine ilişkin detay ortaya çıktı.

Papa yüzüğünü öptürmedi

BAĞLILIK SEMBOLÜ

"Balıkçı Yüzüğü" olarak da bilinen papalık yüzüğü, her papa için özel olarak üretiliyor. Ruhani olarak Tanrı ile bağ sağladığı kabul edilen bu yüzük Papa'lar için ruhani bağlılığın sembolü.

Papa Francesco'nun yüzüğünü öpmek isteyenlerden elini kaçırması, genel olarak kendisiyle ters düştüğü bilinen aşırı muhafazakar Katolik medya tarafından sert biçimde eleştirildi. Sosyal medyada da yorumcular arasında hararetli bir "Papa haklı mı haksız mı" tartışması başladı.

Papa yüzüğünü öptürmedi

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda da Papa geleneklere saygısızlıktan "deccal" yakıştırmasına kadar birçok eleştiri aldı.

Papa yüzüğünü öptürmedi VİDEO

TEOLOJİ UZMANI: MAKAM İLE DEĞİL İSA İLE ALAKALI

Katolik teoloji uzmanı Rich Raho da Papa'nın yüzüğünü öptürmek istememesiyle ilgili olarak yaptığı yorumda "Francesco için papalık makamı kendisiyle değil İsa'yla alakalı. Seçilmesinin ardından kalabalıklara "Francesco" diye değil "İsa" diye haykırmalarını söylemişti" dedi. Raho sosyal medyada Papa'nın Kutsal Perşembe ayininde cezaevindeki mahkumların ayaklarını öperken görüldüğü bir fotoğrafı da paylaştı ve "(Papa Francesco) yüzüğünü öptürmektense kendisi insanların ayaklarını öpmeyi tercih ediyor" diye yazdı.

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