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Papa'dan göçmenleri koruma çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, insani yardım koridorlarının göçmenleri koruması için çağrı yaptı.

İHA | 08.07.2019 - 17:33..
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, pazar duasında, geçtiğimiz hafta Libya'da bombalanan bir göçmen gözaltı merkezindeki mağdurlar için dua ettiğini söyleyerek, benzer trajedileri önlemek için kapsamlı insani koridorlar oluşturmak üzere ortak harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Papa'dan göçmenleri koruma çağrısı

"CİDDİ DAVRANIŞLARA KATLANAMAZ"

Papa, “Uluslararası topluluk, bu tür ciddi davranışlara katlanamaz.” açıklamasında bulundu. Papa Francis, ayrıca Afganistan, Mali, Burkina Faso ve Nijer’deki son saldırıların mağdurları için dua çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta, Libya'nın başkenti Trablus’ta Afrikalı göçmenleri barındıran bir göçmen gözaltı merkezine saldırı gerçekleştirilmiş, 53 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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