taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Para meselesi yüzünden babasını bıçakladı

Üvey babasıyla tartışan bir kişi, ekmek bıçağını alıp babasının başına sapladı.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 22:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana'da meydana gelen olayda, İsmail A., iddiaya göre para istediği üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile evde tartışmaya başladı. Para alamayan İsmail A., Sertkaya'nın başına ekmek bıçağı saplayıp, evden kaçtı. Kavga seslerini duyup, eve gelen komşuları, Sertkaya'yı başına saplanmış bıçak ile görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Sertkaya, olay yerine sevk edilen ambulans ile başına bıçak saplanmış halde Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Para meselesi yüzünden babasını bıçakladı

DURUMU AĞIR

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sertkaya'nın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan İsmail A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

509
Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

592
İdo'dan sevgilisine dizi vetosu

İdo'dan sevgilisine dizi vetosu

104
Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

110
Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

94
Kardeşi için üstü açık römork yaptı

Kardeşi için üstü açık römork yaptı

98
Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'daki terör yandaşlarına destek

Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'daki terör yandaşlarına destek

381
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir