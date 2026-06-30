Paraguay, Almanya'yı penaltılarla eledi

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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladıktan sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya, Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada bitiren Paraguay ile son 32 turunda karşı karşıya geldi.

ABD'nin Foxborough kentindeki mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Paraguay'ın golünü 42. dakikada Julio Enciso atarken Almanya'nın sayısını 54. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Uzatmalarda 102. dakikada Almanya'nın Jonathan Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Waldemar Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

PARAGUAY PENALTILARDA TURLADI

Seri penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Paraguay, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Almanya ise Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

Paraguay, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

ALMANYA: 1 (3) - PARAGUAY: 1 (4)

Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

Almanya: Neuer, Tah, Rudiger (Dk. 110 Thiaw), Pavlovic (Dk. 79 Anton), Kimmich, Wirtz (Dk. 110 Amiri), Havertz, Brown, Sane (Dk. 88 Woltemade), Nmecha (Dk. 46 Goretzka), Ündav (Dk. 63 Musiala)

Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 99 Ojeda), Alonso (Dk. 120+2 Balbuena), Gomez, Almiron (Dk. 91 Velazquez), Canale, Cubas, Bobadilla (Dk. 99 Sanabria), Galarza, Enciso (Dk. 57 Mauricio), Avalos (Dk. 55 Caballero)

Gol: Dk. 42 Enciso (Paraguay), Dk. 54 Havertz (Almanya)

Sarı kartlar: Dk. 65 Cubas, Dk. 117 Galarza (Paraguay), Dk. 106 Havertz, Dk. 115 Musiala (Almanya)