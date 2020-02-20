Parasını çalmaya çalışan hırsızı dövdü

77 yaşındaki adam, Birleşik Krallık'ın Galler bölgesindeki bir ATM'den para çekti.

Yaşlı adamın çektiği parayı cebine koyduğunu gören bir hırsız da sinsice yanaştı. Hırsızı fark eden yaşlı adam, boğuşmaya başladı.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kendisine direnen hırsıza yumruk atan yaşlı adamın bu hali, bankamatiğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşlı adam soyguncuyu yumruklarıyla savuşturdu İZLE

KOŞARAK KAÇTI

Uzun süren yumruklaşmanın ardından hırsız pes ederek, parayı alamadan bölgeden koşarak ayrıldı.