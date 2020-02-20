taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0895
Euro
6.5745
Altın
1611.02
Borsa
118154.84
Gram Altın
315.379
Bitcoin
59264.88

Parasını çalmaya çalışan hırsızı dövdü

Birleşik Krallık'ta yaşlı bir adam, hırsızla karşı karşıya gelince yumruklarını konuşturdu.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 13:38..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

77 yaşındaki adam, Birleşik Krallık'ın Galler bölgesindeki bir ATM'den para çekti.

Yaşlı adamın çektiği parayı cebine koyduğunu gören bir hırsız da sinsice yanaştı. Hırsızı fark eden yaşlı adam, boğuşmaya başladı.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kendisine direnen hırsıza yumruk atan yaşlı adamın bu hali, bankamatiğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşlı adam soyguncuyu yumruklarıyla savuşturdu İZLE

KOŞARAK KAÇTI

Uzun süren yumruklaşmanın ardından hırsız pes ederek, parayı alamadan bölgeden koşarak ayrıldı.

İlginizi Çekebilir
Harry ve Meghan'ın resmi ayrılış tarihi belli oldu
Meghan Markle ve Prens Harry, 31 Mart'ta resmen kraliyet görevini bırakacak.
İran'da, Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuruldu
İran'da 2 kişinin koronavirüsten ölmesinin ardından Tahran yönetimi, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi oluşturdu.
İngiltere'de Brexit sonrası şirketler kaçıyor
Brexit sonrası İngiltere'de bulunan birçok firma, Hollanda'ya taşındı.
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
Kamışlı'da seyir halindeki ABD askerleri, kullandıkları zırhlı araç ile Ruslara ait zırhlı aracın yolunu kesti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
252
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
196
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
239
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
423
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
150
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
131
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir