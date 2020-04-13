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Pardus nedir

Pardus, Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir Linux dağıtımı olan işletim sistemidir.

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Pardus nedir

Pardus; 2003 yılında temelleri atılan ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen işletim sisteminin adıdır. İlk kararlı sürümü 2005 yılında yayınlanan Pardus'un ismi, Anadolu Parsı'nın bilimsel adı olan Panthera pardus tulliana'dan gelmektedir.

Pardus, ilk sürümden 2011.2 sürümüne kadar herhangi bir başka Linux dağıtımı temel alınmadan kendine özgü projelerle geliştirilmiş olup, 2013 yılında yayınlanan Pardus 2013 sürümü ile beraber Debian tabanına geçti.

pardus

2011 yılı son aylarından itibaren TÜBİTAK bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde yönetici ve geliştirici ekip dağıtılarak tasfiye edildi.

Ardından  2012 yılında TÜBİTAK, Pardus projesi için tekrar geliştirici istihdam etti ve o güne kadar Pardus projesi kapsamında geliştirilmiş olan PİSİ paket yönetim sistemi, ÇOMAR yapılandırma yöneticisi, YALI kurulum aracı, Müdür açılış sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı ve diğer irili ufaklı tüm projeler terk edilerek Debian tabanına geçildi.

Kararlı sürümü 25 Ocak 2013'te yayınlanan "Pardus 2013 Anadolu Parsı" sürümüyle beraber artık Pardus, Debian tabanlı bir Linux dağıtımı haline geldi. Terk edilen eski Pardus projeleri ise gönüllüler tarafından yürütülen Pisi Linux projesi kapsamında geliştirilmeye devam ediyor.

Instagram: @eshteknoloji


Pardus nedir

Pardus nedir

Pardus nedir

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