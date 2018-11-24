Paris sokaklarında akaryakıt protestosu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin, akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden "Sarı Yelekliler" adı altındaki eylemcilerin, ülke genelindeki gösterileri sekizinci gününe girdi.

Hint Okyanusu'nda Fransa'ya bağlı Reunion Adası'nda yapılan protesto eylemleri başkent Paris sokaklarına taşındı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü VİDEO

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EYLEME İZİN

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, eylemcilere kentin sembollerinden Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs de Mars Meydanı'nda cumartesi gösteri yapmalarına izin verildiği belirtildi.





109 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sekiz gündür devam eden olaylarda, emniyet güçleri ile eylemciler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 30 kişi yaralandı. 109 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

OTOBÜS PATLATTILAR

Gösterilerde her geçen saat daha da öfkelenen kalabalık, başkent Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'yi savaş alanına döndü.



