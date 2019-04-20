Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler eylemleri 23. haftasına girdi.

Eylemler sadece Paris'te değil, ülkenin birçok kentinde tüm şiddetiyle devam ediyor.

MACRON SONA YAKLAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler, bu hafta "İhtilal, ihtilal" diye bağırdı.

O anlarda kameralar da kayıttaydı.

60 BİN POLİS GÖREVLİ

Fransa hükümetini iyice köşeye sıkıştıran eylemcilere karşı bu hafta, 60 bin polis görev emri almıştı.

Paris'te ihtilal sloganları VİDEO

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