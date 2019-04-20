Paris'te ihtilal sloganları

Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler eylemleri 23. haftasına girdi.
Eylemler sadece Paris'te değil, ülkenin birçok kentinde tüm şiddetiyle devam ediyor.
MACRON SONA YAKLAŞIYOR
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler, bu hafta "İhtilal, ihtilal" diye bağırdı.
O anlarda kameralar da kayıttaydı.
60 BİN POLİS GÖREVLİ
Fransa hükümetini iyice köşeye sıkıştıran eylemcilere karşı bu hafta, 60 bin polis görev emri almıştı.
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