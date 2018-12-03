Paris'te polis dehşeti

1 Marmaris'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı Park halindeki 2 motosikleti çaldığı ve bir evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan A.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.

2 KYK yurtlarında kalan 650 öğrenciden kültür ziyareti Türkiye'nin 37 ilindeki KYK yurdunda kalan 650 üniversite öğrencisi, "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi" etkinlikleri kapsamında Konya'yı ziyaret etti.

3 Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

4 YÖK, ALES'ten muaf uzmanlık alanlarını yeniden belirledi Yükseköğretim Kurulunca, meslek yüksek okullarında temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES, giriş sınavından muaf uzmanlık alanları güncellendi.

5 Menbiç'te ABD ile ortak eğitimlerin ikincisi tamamlandı TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Menbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisi tamamlandı.

6 Endonezya'da heyelan: 7 ölü, 9 yaralı Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.