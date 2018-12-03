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Paris'te polis dehşeti

Fransız polisi eylemler sırasında yakaladığı bir göstericiyi öldüresiye dövdü.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 07:57..
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Paris'te polis dehşeti

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir kaos yaşanıyor. 17 Kasım'dan bu yana çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı.

Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor ve bununla da yetinmeyip yakın mesafeden biber gazı kullanıyor.

Paris'te 8 polis bir göstericiyi dövdü VİDEO

8 POLİS ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Dün Fransız polisinin göstericilere müdahalesi sırasında bir protestocuyu öldüresiye dövdüğü anlar kameralara yansıdı. Türkiye'de olsa dünya medyasının ortalığı ayağa kaldıracağı görüntülerde 8 Fransız polisinin 1 göstericiyi öldüresiye dövdüğü görülüyor.

Paris'te polis dehşeti

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