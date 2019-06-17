Parkinson hastalığına beyin pili çözümü

Genetik nedenlerin etkili olduğu düşünülen esansiyel tremorun ergenlik döneminden sonra ağırlıklı olarak orta yaşlarda ortaya çıktığına dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, titremenin sadece elle sınırla kalmadığını, dilde, başta devam ettiğini söyledi.

Sosyal hayatı ciddi şekilde etkilediği için hastalığın tedavi edilmesinin önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, "Bu hastalarda semptomatik de olsa titremeler cerrahi olarak tedavi edilebilir. Tedavide beyin pili kullanımıyla etkili sonuçlara ulaşılabilir." diye konuştu.

ERGENLİKTEN SONRA BAŞLIYOR VE İLERLİYOR

Esansiyel tremor olan hastaların büyük bir kısmında yakın akrabalarında bu sorunun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, "Orta düzeyde el titremesi olan hastalar çok büyük sorun yaşamadan hayatlarına devam edebiliyor. Ancak titremelerin çok belirgin hale gelmesi ve dışarıdan görünür olması durumunda rahatsız olmaya başlıyor. Belirtiler ileri yaşlarda daha belirgin hale geliyor. Esansiyel tremor, genellikle ilerleyici bir hastalık. Hastaların bulguları ileri yaşlarda daha belirgin hale gelir. Titreme nedeniyle günlük yaşamları etkilenmeye başlar. Örneğin düzgün yazı yazamazlar, şekil çizemezler ya da elleriyle çok ince hareketleri istedikleri gibi yapamazlar. Özellikle sosyal ortamlarda, heyecanlandığı durumlarda, stres anında ya da endişe ettiğinde bu titremelerin daha belirgin olması nedeniyle sosyalleşmek istemezler." ifadelerini kullandı.

Yapılan nörolojik muayeneler sonrasında hareket sisteminde ortaya çıkan bozukluğun tespitiyle cerrahi müdahale gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Kaya, "Titreme esaslı bir Parkinson ile esansiyel tremoru, ancak bir uzman tarafından ayırt edebilir. Hastalar bu iki sorunu birbiriyle karıştırıyor. Bu nedenle esansiyel tremor olan bir hasta doktora gidip tanısı konmadan önce, hemen kendisinin Parkinson olduğunu düşünmesin." dedi.

BEYİN PİLİ TEDAVİSİNİN BAŞARISINDA DOĞRU TANI ÖNEMLİ

Esansiyel tremor hastalarında cerrahi kararının nörologla birlikte alınması gerektiğini anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, şunları söyledi:

"Erken evrelerde de ilaç tedavilerini denemek gerekir. Eğer bunlar yararlı olmazsa geriye kalan tek seçenek beyin pilidir. 'Talamus' dediğimiz beyin çekirdeğinde özel bir odağımız vardır. Biz bu odağı elektrik akımıyla baskılayabildiğimizde titremede çok belirgin bir azalma görürüz. Hastaya uyguladığımız tedavi semptomatiktir. Ancak hasta açısından son derece etkili sonuçlara ulaşılır."