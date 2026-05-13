Paşinyan, 'Karabağ'ı teslim ettin' diyen Ermeni'yle tartıştı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’ın Ermenistan’la birleşmesini hedefleyen süreci “ölümcül hata” olarak nitelendirdi. Paşinyan’ın açıklamaları Ermenistan’da yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşlerken, sokakta bir vatandaşla yaşadığı gergin diyalog da gündem oldu.

Nikol Paşinyan, Karabağ meselesine ilişkin yaptığı dikkat çekici açıklamalarla ülkesinde tartışmaların odağına yerleşti. Ermeni basınında yayımlanan görüntülerde Paşinyan, yıllardır Ermeni siyasetinin en hassas başlıklarından biri olan Karabağ konusunda alışılmış söylemlerin dışına çıkarak, bölgenin Ermenistan’a ait olmadığını savundu.

Başbakan Paşinyan’ın “Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hataydı” sözleri, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“KARABAĞ BİZİM DEĞİLDİ”

Paşinyan açıklamasında, Karabağ’ın tarihsel ve siyasi aidiyetine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Bölgeye yıllarca yatırım yapıldığını, okullar ve fabrikalar kurulduğunu söyleyen Paşinyan, buna rağmen Karabağ’ın hukuki ve uluslararası açıdan Ermenistan’a ait olmadığını ifade etti.

Paşinyan, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Onu bizim yapan neydi? Bana açıklayın. Orada yaşadık, okullar ve anaokulları kurduk ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi.”

Bu sözler, Ermenistan siyasetinde uzun yıllardır hakim olan Karabağ söylemine yönelik en sert özeleştirilerden biri olarak yorumlandı.

PAŞİNYAN’A SOKAKTA SERT TEPKİ

Karabağ konusundaki tartışmalar sürerken Paşinyan’ın bir vatandaşla yaşadığı diyalog da sosyal medyada gündem oldu.

Yayımlanan görüntülerde bir Ermenistan vatandaşı, Paşinyan’a tepki göstererek, “Sen Karabağ'ı teslim ettin, 5 bin kişinin ölümünden sorumlusun, istifa etmeni istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Paşinyan ise suçlamalara karşı çıkarak şu yanıtı verdi:

“Ben hiçbir şey teslim etmedim. Senin kalabilmen için milyarlar harcadık. Neden kaçtın? Eğer beni istemiyorsan giderim, ama beni ihanetle suçlamayı bırak.”

Yaşanan diyalog, ülkede Karabağ meselesi nedeniyle devam eden siyasi gerilimin toplumdaki yansımalarından biri olarak değerlendirildi.

ERMENİSTAN’DA SİYASİ TARTIŞMALAR DERİNLEŞİYOR

Paşinyan’ın son açıklamalarının, özellikle muhalefet cephesinde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor. Muhalif gruplar uzun süredir Paşinyan yönetimini, Karabağ sürecinde taviz vermekle suçlarken, hükümet ise bölgesel barış ve normalleşme sürecinin öncelikli olduğunu savunuyor.

Uzmanlar, Paşinyan’ın açıklamalarının yalnızca iç politikada değil, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin geleceği açısından da önemli mesajlar içerdiğini değerlendiriyor.

KARABAĞ SORUNUNUN TARİHİ ARKA PLANI

Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Karabağ bölgesi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ermenistan ile Azerbaycan arasında onlarca yıl süren çatışmaların merkezinde yer aldı.

Bölge, uzun süre etnik Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir alan olarak öne çıkarken, iki ülke arasındaki savaşlar ve siyasi krizler Güney Kafkasya’nın en önemli güvenlik sorunlarından biri haline geldi.

2023 yılında Azerbaycan’ın düzenlediği askeri operasyon sonrasında Karabağ üzerindeki kontrol tamamen yeniden sağlanmış, bölgede yaşayan Ermeni nüfusun büyük bölümü göç etmek zorunda kalmıştı.