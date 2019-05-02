Pastırmanın dilimi 2,5 liraya çıktı

Et fiyatlarına gelen son zamlar, pastırma fiyatlarında da artışa neden oldu.

Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın, geçen yıllara göre daha az tüketildiği belirtiliyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN PASTIRMA TÜRÜNDEKİ ZAM

Pastırmanın fiyatı sene başında 145 lira seviyesindeydi. Ramazan öncesi gelen zamla pastırma 175 lira seviyesine çıktı.

Bu durumda pastırmanın bir dilim fiyatı da 2 liradan 2,5 liraya yükselmiş oldu.

ARTIK GRAMLA SATILIYOR

DHA'ya konuşan pastırma ve sucuk satıcısı Yusuf Tilgen, "Bunlar daha önce 1'er kilo olarak gidiyordu. Daha sonra bu yarım kilo ve şimdi grama kadar düştü. İnsanların pastırma tüketimi biraz daha az oldu. Asgari ücretin yükselmesi, elektrik zamları, benzine ve mazota gelen zamlarla beraber bunlarda da artış oldu. Şu anda satışlardan memnun değiliz." ifadelerini kullandı.