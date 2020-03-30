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Patates, limon ve sarımsakta fiyat artışı

Koronavirüs saygımı patates, limon, sarımsak gibi ürünlerin fiyatının artmasına neden oldu.

AA | 30.03.2020 - 09:52..
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Türkiye'de ölümlere neden olan koronavirüs sonrası temel gıda maddesi olarak görülen patates ile bağışıklık sistemini güçlendirmek için başvurulan limonun fiyat artışı dikkat çekti.

PATATES YÜZDE 67 ZAMLANDI

Patatesin birim fiyatı bir haftada yüzde 67 yükselerek, kilogramı 3 liradan 5 liraya yükseldi.

Patates, limon ve sarımsakta fiyat artışı

SARIMSAĞIN KİLOSU 60 LİRA

Sarımsağın kilosu 60 liraya, limonun kilosu da 18 liraya kadar çıktı.

MÜŞTERİ AZ, ÜRÜN PAHALI, PAZARCILAR ŞAŞKIN

Ayrıca koronavirüs nedeniyle pazarlarda müşteri azaldı. Müşteri azlığının üzerine ürünlere gelen zamlar da eklenince ürünler pazarcıların elinde kaldı. Bu şartlarda tezgah açamayan esnaf, fırsatçılık yaparak fiyatları artıranların tespitini istedi.

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