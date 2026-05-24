Paul Onuachu, Alexander Sörloth’u geride bıraktı

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Paul Onuachu, hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda takımının en önemli skor gücü oldu.

Bordo-mavili formayla ligde 30 maçta 22 gol ve 2 asist üreten Nijeryalı oyuncu, tüm kulvarlarda ise 36 karşılaşmada 26 gole ulaştı.

Onuachu’nun ortaya koyduğu performans, Trabzonspor’un son yıllardaki yabancı santrforlarıyla kıyaslandığında dikkat çekici verileri beraberinde getirdi.

Süper Lig'de gol krallığını iki isim paylaştı

MAÇ BAŞINA GOL ORTALAMASINDA SÖRLOTH’U GERİDE BIRAKTI

Paul Onuachu, Süper Lig’de 2525 dakikada 22 gole ulaşarak 115 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı.

Nijeryalı oyuncu, bu alanda 2019-2020 sezonunda 24 gol atan Alexander Sörloth’u geride bıraktı.

Norveçli oyuncu söz konusu sezonda 2 bin 982 dakikada 24 gol kaydederken 124 dakikada 1 gol ortalamasında kalmıştı.

Trabzonspor’un 2021-22 sezonundaki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Andreas Cornelius ise 2 bin 420 dakikada 15 gol atarak 161 dakikada 1 gol ortalaması yakalamıştı.

Böylece Onuachu, son yıllarda bordo-mavili takımın en verimli yabancı santrfor performanslarından birine imza attı.

BÜYÜK MAÇLARDA SKOR ÜRETTİ

Paul Onuachu, sezon boyunca sadece attığı gol sayısıyla değil, kritik maçlardaki katkısıyla da öne çıktı.

Nijeryalı oyuncu; Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Başakşehir ve Konyaspor karşılaşmalarında skor üreterek takımına önemli katkı sağladı.

Onuachu, bordo-mavili takımın 22 Mayıs 2026’da Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynadığı maçta yine estetik bir gole daha imza attı.

HAVADAN GELEN SKOR GÜCÜ

2.01'lik boyuyla hava toplarında büyük üstünlük kuran Onuachu, sezon boyunca özellikle kafa golleriyle dikkat çekti.

Onuachu’nun gollerinin 8’i kafa vuruşlarından, 10’u sağ ayakla, 1’i ise sol ayakla geldi.

Nijeryalı oyuncu ayrıca 7 kez de penaltıdan fileleri havalandırdı.

Özellikle duran toplarda rakip savunmaların en büyük tehditlerinden biri olan Onuachu, ceza sahası içerisindeki etkinliğiyle Trabzonspor’un en önemli skor silahı oldu.

HAFIZALARA KAZINAN GOLLERE İMZA ATTI

Paul Onuachu, sezon boyunca yalnızca attığı gollerle değil, estetik vuruşlarıyla da dikkat çekti.

Nijeryalı oyuncunun Süper Lig’in ilk yarısında Fatih Karagümrük karşısında attığı akrobatik gol, sosyal medyada uzun süre gündem olurken, birçok futbolsever tarafından sezonun en iyi golleri arasında gösterildi.

Onuachu, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor karşısında attığı şık golle de sezonun kritik anlarından birine imza attı.

Nijeryalı oyuncunun attığı goller kadar, gol sevinçleri de taraftarın hafızasında yer etti.

2.01'lik boyuna rağmen yaptığı taklalı gol sevinçleri objektiflere yansıyan karelerle sosyal medyada büyük beğeni topladı.