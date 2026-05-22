Paul Onuachu'dan Konyaspor'a şık gol
Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde harika bir gole imza attı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan dev finalin ilk yarısında harika bir gol kaydedildi.
Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, dakikalar 18'i gösterdiğinde çok şık bir yarım vole vuruşla golü attı.Süper Lig'de gol krallığını iki isim paylaştı
GOL NASIL GELİŞTİ?
Sağ kanattan gelişen atakta Wagner Pina, Oleksandr Zubkov ile girdiği paslaşmanın ardından ortasını ceza sahası içine gönderdi.
Onuachu altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yakın köşeye gelişine nefis bir şut çıkardı.
Meşin yuvarlak, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün üzerinden ağlarla buluştu.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi