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Paylaşılamayan erkek Nuri Alço konuştu

“Nuri Alço’nun asıl sevgilisi benim” diyen Yağmur Avcı'ya cevap geldi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 07:22..
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Burcu Sezginoğlu ile evleneceklerini açıklamıştı. Ancak önceki gün oyuncu Yağmur Avcı'nın “Nuri Alço’nun asıl sevgilisi benim” sözleri ortalığı karıştırdı. Alço, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yağmur Avcı’nın iddialarını yalanladı.

"BENİM SEVGİLİM BURCU"

İşte Nuri Alço’nun yaptığı açıklama: “Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Hayatımda 2 veya 3 kez gördüğüm ve film için görüştüğüm bir kişinin böyle haberlerle meşguliyetini doğru bulmuyorum. Burcu’yla ciddi güzel bir yoldayız ve mutluyuz. Kendisi, ailesi, işi her şeyiyle kalitesi ortadadır. Çıkarmak istediğiniz engeller, sorunlar karşısında sessiz kalmayı tercih ettik. Biz yolumuza mutluluğumuza devam ediyor. Saygılar”

Paylaşılamayan erkek Nuri Alço konuştu

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