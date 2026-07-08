Pazarda büyük kriz: Ucuz telefon devri 2027'de tamamen kapanabilir

Teknoloji dünyasında yapay zeka donanımlarına ayrılan bellek miktarının artması akıllı telefon üreticilerini büyük bir tedarik kriziyle karşı karşıya bıraktı.

Sektör gözlemcileri, küresel DRAM çip tedarikinin yüzde 60'ından fazlasının yapay zeka donanımlarına ayrılacak olması nedeniyle ucuz telefonların geleceğini oldukça karanlık görüyor.

TEKELCİLİK VE DEVASA FİYAT ARTIŞLARI YAŞANACAK

Samsung, SK hynix ve Micron şirketlerinin dünya DRAM arzının yüzde 90'ını kontrol etmesi piyasadaki fiyat dengelerini tamamen bozuyor.

Bellek fiyatlarında 2022 yılından bu yana yüzde 700'e varan devasa artışlar yaşanırken, üretici devlere açılan toplu davalar da bu yükselişi durdurmaya yetmedi.

MALİYETLERİN YÜZDE 60'I SADECE DEPOLAMA OLACAK

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde depolama maliyetlerinin bir akıllı telefonun toplam fiyatının yüzde 60'ını oluşturacağını tahmin ediyor.

Bu durum, üreticileri büyük zamlar yapmaya zorlarken, IDC verilerine göre akıllı telefon sevkiyatlarının 2013'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesi bekleniyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER BİRAZ DAHA RAHAT

Çinli üreticiler CXMT ve YMTC; Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi yerel markalara çip sağlayarak bir nebze rahatlama sunsa da diğer firmalar için jeopolitik engeller devam ediyor.

Apple tedarik riskini azaltmak amacıyla Trump yönetimiyle lobi faaliyetleri yürütüp CXMT çipleri test etse de analist Ming-Chi Kuo bu iş birliğinin fiyatları düşürmeyeceğini belirtiyor.

Sektörün dev isimlerinden Lenovo ise yaşanan bu maliyet artışlarının geçici olmadığını ve artık "yeni normal" olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut senaryoda, gelecekte tüketicilerin daha az özellikli telefonlar için çok daha yüksek ücretler ödemekten başka çaresi kalmayacağı öngörülüyor.