Trump yalnızca İzlanda Başbakanı ile tokalaştı

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde liderler toplantısı başladı.

Toplantının başlamasından önce NATO liderleri, toplantının yapılacağı salonun önünde aile fotoğrafı çektirdi.

TRUMP, İZLANDA BAŞBAKANI İLE TOKALAŞTI

Fotoğraf çekiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın etrafındaki diğer isimleri es geçerek İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir ile tokalaşmak üzere elini uzattı.

5 LİDERİ ES GEÇTİ

Trump'ın, iki yanında bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile arkasındaki Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile tokalaşmayıp yalnızca Frostadottir'e yönelmesi dikkat çekti.

EVLİ VE 2 ÇOCUK ANNESİ

Ekonomist olan Frostadottir, Aralık 2024'te İzlanda Başbakanlığına seçildi.

38 yaşındaki Frostadottir, evli ve iki çocuk annesi.