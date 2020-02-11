Pegasus pilotu uçuş esnasında bilincini kaybetti

Pegasus Havayolları'na ait Viyana-İstanbul seferini yapacak olan Boeing 737-82R tipi uçağın kaptan pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra uçuş sırasında rahatsızlandı.

Kaptan pilotun rahatsızlandığı bilgisini ikinci pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne bildirerek inişte ambulans ve iniş önceliği istedi.

Pegasus pilotu uçuş anında bilincini kaybetti VİDEO

UÇAĞI İKİNCİ PİLOT İNDİRDİ

Uçuş sırasında rahatsızlanan kaptan pilot, uçağın inişine yakın kendine gelirken uçağa kule iniş önceliği verdi. Uçağı ikinci pilot indirdiği öğrenilirken saat 14:35’de uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.

KULE İLE İKİNCİ PİLOT ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

Uçağı geri döndüren ve iniş önceliği isteyen ikinci pilot ile yer ekibi arasında geçen konuşmanın ses kayıtlarına ulaşıldı.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE YOLCU BOŞALTACAĞIZ"

Kayıtlarda ikinci pilotun, "Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek" anonsu dikkat çekti.

Ambulansa uçaktan alınan kaptan pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.