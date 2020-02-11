taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.02
Euro
6.5731
Altın
1564.03
Borsa
119797.82
Gram Altın
302.296
Bitcoin
61071.69

Pegasus pilotu uçuş esnasında bilincini kaybetti

Pegasus Havayolları’nın Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçuşunda kaptan pilot rahatsızlanınca uçak geri döndü.

DHA | 11.02.2020 - 19:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Pegasus Havayolları'na ait Viyana-İstanbul seferini yapacak olan Boeing 737-82R tipi uçağın kaptan pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra uçuş sırasında rahatsızlandı.

Kaptan pilotun rahatsızlandığı bilgisini ikinci pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne bildirerek inişte ambulans ve iniş önceliği istedi.

Pegasus pilotu uçuş anında bilincini kaybetti VİDEO

UÇAĞI İKİNCİ PİLOT İNDİRDİ

Uçuş sırasında rahatsızlanan kaptan pilot, uçağın inişine yakın kendine gelirken uçağa kule iniş önceliği verdi. Uçağı ikinci pilot indirdiği öğrenilirken saat 14:35’de uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.

KULE İLE İKİNCİ PİLOT ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

Uçağı geri döndüren ve iniş önceliği isteyen ikinci pilot ile yer ekibi arasında geçen konuşmanın ses kayıtlarına ulaşıldı.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE YOLCU BOŞALTACAĞIZ"

Kayıtlarda ikinci pilotun, "Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek" anonsu dikkat çekti.

Ambulansa uçaktan alınan kaptan pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Pompeo: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO müttefiki olarak ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.
Elazığ depreminin yaraları sarılıyor
Kentteki 5 noktada konteyner kent kurulumu hızla devam ederken, depremzedeler geçici barınma imkanı bulacakları yeni inşa edilen kente geçmek için çalışmaların tamamlanmasını bekliyor.
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.
AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza
Avrupa Parlamentosu, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İETT otobüsünde öpüşme tartışması
İETT otobüsünde öpüşme tartışması
1328
Rejime ait helikopter düşürüldü
Rejime ait helikopter düşürüldü
303
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
280
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
475
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu
1099
Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması
743
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
215
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir