Pelin Akil: Çocuk ayrımı yapmıyorum

Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2019 yılında da ikizleri Lina ve Alin'i kucağında almıştı.

Instagram hesabından kızlarının her anını sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil, gelen bir mesaj üzerine çılgına döndü. Akil, Alin ve Lina arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan etti.

"NELER YAŞADIM ALLAH BLİYOR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu, "Onların dünyaya gelmesi için neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. İkisi için de canımı veririm." ifadelerini kullandı.

İşte Pelin Akil'in açıklamaları:

"Allah'ım ne insanlar var! Ne olursunuz böyle insanlar olmayın ve bu gibi insanları engelleyin, şikayet edin, her şeyi yapın. Artık ifşa ediyorum. Bir de böyle bir yorum yapmış. Aslında bu ifşa olmuyor çünkü herkesin huzurunda, görebileceğiniz şekilde yapıyor. Bana 'Yazıklar olsun' falan diyor.

"ŞOK İÇİNDEYİM"

İnanılmaz ya. Bir de bana yazdığı mesajları görseniz... 'Lina'nın suçu ne! Siz ne biçim annesiniz! Evlat ayırıyorsunuz.' İnsan evladını ayırır mı? İnsan evladını kayırır mı! İnanamıyorum gerçekten. Bu zihniyetle siz nasıl büyüdünüz, nasıl gözlerle izliyorsunuz... Şok içindeyim gerçekten.

"ALLAH SENİ ISLAH ETSİN"

Bu insan yakınlarına da böyle davranıyorsa insanların psikolojisini bozar. Yazıklar olsun. Bir de hanımefendi, 'Babalar ayırabilir ama anneler yapmaz. Vicdansız, merhametsiz seni' diyor. 'Yazıklar olsun' diyor ama babalar yapabilirmiş... Böyle bir algısı var. Yazık! Hala yazıyor, inanılmaz. Allah seni ıslah etsin.

Sürekli 'Acaba gerçekten öyle mi? Alin'i daha mı çok çekiyorum?' diyerek çektiğim videolara bakıyorum. İnanılmaz, etkilendim ama bir annenin evlatlarını ayırması gibi bir şey söz konusu olamaz. İstese de yapamaz bunu. İkisi de benim canım. Ben o kadının hadsizliğine çok sinirlendim. Beni vicdansızlık ve merhametsizlikle suçladı, benim ahımı aldı. Allah yukarda, Allah her yerde...

"AYIRMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Onların dünyaya gelmesi için neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. Bir de yanımdakiler ve çevremdekiler... İkisi için de canımı veririm. Çok etkilendim ben. Belki o an öyle denk gelmiştir, Alin'i çektikten sonra öyle denk gelmiştir ve daha sonra aynı şeyi Lina'ya yapmışımdır ama ayırmak gibi bir şey söz konusu olamaz.

"ALİN'İ BIRAKTIM"

Böyle düşünen varsa beni engelleyin, olur mu! Çünkü Allah her şeyi biliyor. Günahıma girmiş olursunuz. O mesajları okudum ve Lina'ya daha çok ilgili davranmaya başladım. Alin'i bıraktım, Lina'yı öpüyorum, kokluyorum. Alin, gözümün içine bakıyor."