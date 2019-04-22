Pelin Akil doğurdu

Doğum fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşan oyuncu Pelin Akil, duygusal bir de yazı kaleme aldı.

"BENİM BİRİCİK KOCAM"

İşte Pelin Akil'in o yazısı: "Geldi cennet kokulularım. İnanılır gibi değil sizi kucağıma verdikleri anda hissettiklerim. Hocamıza ve ameliyat boyunca benimle sürekli konuşan muhteşem ekibine, gözlerinin içi gülen hastanenin hemşirelerine, personellerine ama en özel teşekkür elimi 1 sn. bırakmayan ikizlerimin güzel yürekli babası, benim biriciğim, kocam, her bişeyim Anıl Altan'a... Şu fotoğraflardaki tüm güzel insanlar, mesaj atan cevap yazamadığım ailem,arkadaşlarım ve bizden haber bekleyen siz güzel takipçilerim çok teşekkürler biz iyiyiz. Bu kocaman ailen, sizleri çok ama çok seveceğiz."