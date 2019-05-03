Pelin Akil ikiz bebeklerinin fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Pelin Akil - Anıl Altan çiftinin ikiz kızları Alin ve Lina 20 Nisan'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti.

"HERKÜL KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYOR"

Kızlarına kavuşan Pelin Akil, yaşadığı süreci Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı: "Size biraz şu anki süreçten bahsedeyim. Şu ponçik ayakların başında duran Herkül, her 3 saatte 1 bizimle birlikte ayakta, ve bizim dışımızda odaya giren herkesi bebeklerden uzaklaştırıyor, inanılmaz bir sahiplenme inanılmaz bir abicilik... Biz nasıl mıyız? Biraz yorgun, biraz dalgın ve durgun ama çok sevgi dolu çok aşık ve çok keyifliyiz. Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar? (Tamam sizin yerinize de kokluyorum o ayakları♥️)"