Pelin Akil: İyi ki doğdunuz küçük mucizelerim

Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina, geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti.

Pelin Akil, kızlarının doğum günüyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İşte Akil'in o paylaşımı:

"NE GÜZEL GELDİNİZ BİZE"

"İyi ki doğdunuz benim küçük mucizelerim. İyi ki... Ne güzel geldiniz bize. Biz de size iyi gelelim diye çabalıyoruz. Asla sizi boş bir defter olarak görüp doldurmaya çalışmıyoruz.

Bir tane daha kendimizden yapmaya çalışmıyoruz, kocaman sevgimizle sizi izliyoruz, her gün yeni şeyler keşfetmenizi hayranlıkla seyrediyoruz.

"ALLAH BİZE UZUN ÖMÜR VERSİN"

Asıl biz çok şey öğreniyoruz. Sağlıklı ve neşeli olun. Allah’tan tüm duam bundan ibaret. Bir de bize de uzun sağlıklı bir ömür versin de sizin güzel anlarınıza şahitlik edelim.





Gözümün gönlümün gördüğü en güzel varlıklarsınız. Masumiyetiniz, cennet kokunuz, gülümsemeniz, yaratıcılığınız, gücünüz her an gözlerimi dolduruyor, en güzeli de sizi beraber izlemek, birbirinizin elini hiç bırakmayın.

"KELEBEĞİM VE PAPATYAM"

Attığınız her adımda, aldığınız her kararda, anneniz olarak yanınızdayım, sizi çok ama çok seviyorum. Öyle kelimelerle sınırlandıracak kadar değil ama, öyle böyle değil. Çok. İyi ki doğdun kelebeğim Doğa Alin’im , iyi ki doğdun papatyam Duru Lina’m."